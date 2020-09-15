Konya'da izolasyona uymayanlar Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirilecek - Son Dakika

Konya'da izolasyona uymayanlar Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirilecek
Konya'da Covid-19 tanısı koyulan ya da bu kişilerle temaslı olan vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanlar Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna yerleştirilecek.
Konya'da Covid-19 tanısı koyulan ya da bu kişilerle temaslı olan vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanlar Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna yerleştirilecek.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Covid-19 tanısı konan ya da bu kişilerle temaslı oldukları için izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanların Konya'da Şems Tebriz-i öğrenci yurduna yerleştirileceklerini söyledi. Toplum sağlığını hiçe sayarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilere adli işlem uygulanacağını da açıklayan Vali Özkan, bu anlamda denetimlerin artırılacağını da vurgulayarak uyarılarda bulundu. Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdunda ilgili kurumların her türlü önlemi aldıklarını ve yurdun hazır hale getirildiğini ifade eden Vali Özkan, pandemi kurallarını ihlal ederek toplum içine çıkan kişilerin bundan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yurda getirileceğini kaydetti.
Vali Özkan açıklamasında izolasyon süresi boyunca ziyaretçi kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi. - KONYA
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