Konya'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Yorgun sürücüler, bir süre dinlenmeleri için araçlarından indirildi.

Hava denetiminde, yakın mesafeden takip, yolda uygunsuz bekleme, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme kurallarına uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri denetimi, Jandarma Genel Komutanlığı'nca tahsis edilen helikopterle gerçekleştirdi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli trafik denetimi yaptı.

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