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Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

23.07.2021 19:19
Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

KONYA'da, Kurban Bayramı'nda trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

KONYA'da, Kurban Bayramı'nda trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara'dan gelen helikopter ile trafik denetimini gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimde, öndeki aracı yakın mesafeden takip, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, tehlikeli şerit değiştirme; makas atma, hatalı sollama, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme, aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek kurallarına uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi.

BAYRAM ŞEKERLİ DENETİM

Kural ihlali yapan sürücüler durdurularak para cezası kesildi. Ekipler, sürücülere hız kurallarına uyması, sürücü ve arka koltukta oturanların da emniyet kemeri takmaları, sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları gerektiğini anlattı. Denetim noktalarında vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya da ikram edildi.


Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


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