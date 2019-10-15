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Konya'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, jandarma ekipleri izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 1'i kadın 15 kişiyi yakaladı.

Konya'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, jandarma ekipleri izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 1'i kadın 15 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede kaçak kazı yapıldığına yönelik alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, Mahmudiye Mahallesi, Hanımlı Tepesi mevkisinde 15 kişilik bir grubun izinsiz kazı yaptığını saptadı. 1'i kadın 15 kişi jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde 5 araba, 3'er adet sıkıştırılmış şeker karışımı patlayıcı, 1 demir kesme makinesi, 3 jeneratör, 1'er adet kürek, kazma, balta, av tüfeği, 2 tabanca, 1'er adet projektör lamba, şarjlı matkap, 1'i küçük 2 matkap, 1 hilti, 3 el feneri, 2 keser, 1 çekiç, 2 murç, muhtelif uzunluklarda kablo, 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sona ermesinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - KONYA

Kadınhanı, Jandarma, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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