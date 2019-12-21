Konya'da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir mekanda kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tombala malzemesi ele geçirdi. Operasyonda, kumar oynamaktan 41 kişiye para cezası uygulandı, 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesinde bir alkollü eğlence yerinin bitişiğinde kumar oynandığına dair ihbar alındı. İhbar üzerine adrese giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı gereği bahse konu iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 25 adet tombala kağıdı, 176 adet tombala topu, 9 bin 55 adet tombala pulu, 1 adet kamera, 2 adet bas konuş el telsizi, 1 adet tombala cihazı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet LCD televizyon ekranı, 230 lira para ele geçirildi. Öte yandan, işletmede tombala oynadıkları tespit edilen 41 şahsa Kabahatler Kanunu gereği kumar oynamaktan kişi başına 320 lira olmak üzere toplam 13 bin 120 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahipleri K.Ö. ve N.G. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Adreste ele geçirilen malzemelere de el konularak tahkikata başlandı. - KONYA