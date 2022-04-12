Konya'da jandarmadan kuru sıkı tabanca operasyonu - Son Dakika
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Konya'da jandarmadan kuru sıkı tabanca operasyonu

12.04.2022 00:40
Konya'da jandarmadan kuru sıkı tabanca operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı ve usulsüz üretildiği öne sürülen 351 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı ve usulsüz üretildiği öne sürülen 351 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bir kişinin usulsüz ve yasa dışı yollarla kuru sıkı tabanca ürettiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelinin tabancaları satma arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti. Yerleşim merkezinde bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada araçta ve depoda 351 adet yasa dışı üretim olduğu ileri sürülen kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli A.G. gözaltına alındı. - KONYA

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Beyşehir, Jandarma, Konya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da jandarmadan kuru sıkı tabanca operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da jandarmadan kuru sıkı tabanca operasyonu - Son Dakika
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