Son Dakika Haberleri: Konya'da jandarmadan ruhsatsız silah satışına darbe
Son Dakika Güncel Konya'da jandarmadan ruhsatsız silah satışına darbe

Konya'da jandarmadan ruhsatsız silah satışına darbe

7 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ruhsatsız silah sattığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alınırken 5 tabanca, 3 tüfek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Konya'da jandarmadan ruhsatsız silah satışına darbe, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ruhsatsız silah sattığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alınırken 5 tabanca, 3 tüfek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir İlçesi Sadıkhacı Mahallesi'nde ikamet eden H.C. (39) isimli şahsın ruhsatsız silah ticareti yaptığı, elinde bulunan tabancaları Konya il merkezinde satmaya götüreceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, kurusıkıdan bozma 4 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, aracın teyp altında bulunan gizli bölmeye zulalanmış olarak ele geçirildi.

Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise G.V. (39) isimli şahsın ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisi alınması üzerine şahsın iş yerinde yapılan aramada, 2 adet kısa dipçik pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet silah üstü dürbün, 3 adet faturasız kaçak elektro şok aleti, 4 adet av tüfeği dipçiği, 6 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği şarjörü, 21 adet av tüfeği kabzesi, 26 adet av tüfeği mobil şok aparatı, 1 adet av tüfeği el kundağı, 29 adet av tüfeği çatal ayağı ele geçirildi.

Her iki şahsın gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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