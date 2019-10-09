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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da jandarmadan silah operasyonu

Konya'da jandarmadan silah operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından 2 kişinin ev ve otomobilinde yapılan aramada namlusu kuru sıkıdan çevrilme tabancalar ele geçirildi.

Konya'da jandarmadan silah operasyonu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından 2 kişinin ev ve otomobilinde yapılan aramada namlusu kuru sıkıdan çevrilme tabancalar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde ikamet eden H.Ç. ile İ.D. adlı şahısların ruhsatsız silah imalatı ve satışı yaptıkları bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ev ve kullandıkları araçta aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda İ.D.'ye ait otomobilde 20 adet 9 milimetre çapında kurusıkıdan namlusu çevrilme tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tahkikat sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Beyşehir, Jandarma, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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