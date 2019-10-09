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Konya'da jandarmadan silah operasyonu

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından iki kişinin ev ve otomobilinde yapılan aramada, kuru sıkıdan çevrilme tabancalar ele geçirildi.

Konya'da jandarmadan silah operasyonu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından iki kişinin ev ve otomobilinde yapılan aramada, kuru sıkıdan çevrilme tabancalar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ikamet eden H.Ç. ile İ.D'nin ruhsatsız silah imalatı ve satışı yaptıkları bilgisi alınması üzerine harekete geçti.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ev ve kullandıkları araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda İ.D'ye ait otomobilde 20 adet 9 milimetre çapında kurusıkıdan namlusu çevrilme tabanca ele geçirildi.

Beyşehir, Jandarma, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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