Konya'da Jandarmadan Sülük Operasyonu
27 dakika önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avcılığı yaptığı ileri sürülen 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, yasa dışı sülük avcılığı yaptığı ileri sürülen 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü'ne sahili bulunan ilçeye bağlı Yeşildağ
Mahallesi İskele mevkisinde devriye görevini icra eden Beyşehir İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, nesli tükenme tehdidi altında bulunan sülükleri, milli park sahasında kaçak yoldan toplayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, süzgeç ve kürek gibi malzemelerle çok sayıda sülüğü doğal yaşam alanından ayırarak pet kavanozlar içerisinde toplayıp yasa dışı sülük avcılığı yaptığı iddiasıyla A.G. ve H.B.'ye toplam 6 bin 540 liralık idari para cezası uyguladı. Jandarma tarafından ele geçirilen sülükler yeniden doğal yaşam sahasına bırakıldı. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:10 Kaynak: İHA
En Büyük Hayali, Uzman Onbaşının Sonu Oldu
Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı
Polis, Parkta Baygın Halde Yatan Kişinin Başında Nöbet Tuttu