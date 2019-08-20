Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir evde 50 kilogram kubar esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
'nın Beyşehir
ilçesinde, jandarma ekipleri bir evde 50 kilogram kubar esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Konya İl Jandarma
ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sevindik
Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı. İnşaatın 3. katında yapılan aramada ekipler 50 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.A. ile oğlu B.A.'nın ele geçirilen uyuşturucu maddeyi kendilerine ait bağ evinde yetiştirip evlerinin 3. katında kurumaya bırakarak elde ettikleri iddia edildi. - KONYA
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