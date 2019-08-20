Son Dakika Haberleri: Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

52 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir evde 50 kilogram kubar esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı.

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir evde 50 kilogram kubar esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı. İnşaatın 3. katında yapılan aramada ekipler 50 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.A. ile oğlu B.A.'nın ele geçirilen uyuşturucu maddeyi kendilerine ait bağ evinde yetiştirip evlerinin 3. katında kurumaya bırakarak elde ettikleri iddia edildi. - KONYA
Beyşehir, Jandarma, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu
Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 01:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]