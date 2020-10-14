Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Konya'da, 11 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da, 11 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KOM Daire Başkanlığı ile Konya İl Jandarma Komutanlığınca 5 farklı adrese yapılan operasyonda, 11 av tüfeği, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve fişek basma makinesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda, 4 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Son Dakika

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim

Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor

Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası

Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar

Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın

22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı

Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı