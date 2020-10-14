Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

14.10.2020 10:59
Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, System.String[]

Konya'da, 11 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da, 11 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KOM Daire Başkanlığı ile Konya İl Jandarma Komutanlığınca 5 farklı adrese yapılan operasyonda, 11 av tüfeği, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve fişek basma makinesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda, 4 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Sosyal Medya, Av Tüfeği, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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