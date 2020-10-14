Konya'da, 11 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KOM Daire Başkanlığı ile Konya İl Jandarma Komutanlığınca 5 farklı adrese yapılan operasyonda, 11 av tüfeği, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve fişek basma makinesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Operasyonda, 4 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika