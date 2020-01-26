Konya'da jeotermal saha ihaleleri - Son Dakika
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Konya'da jeotermal saha ihaleleri

6 saat önce

Konya'da 19 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

Konya'da jeotermal saha ihaleleri, System.String[]

Konya'da 19 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'da 18'i arama ve 1'i işletme ruhsatlı olmak üzere toplam 19 jeotermal kaynak sahası "Açık Teklif Artırma" usulüyle ihale edilecek.

Alanları 4982,11 hektarla 141,54 hektar arasında, tahmini bedelleri ise 291 bin 253 lira 5 kuruş ile 51 bin 318 lira 45 kuruş arasında değişen sahaların ihalesi, 7 Şubat saat 10.00'da, Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacak.

Konya Valiliği, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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