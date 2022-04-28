Konya'da kablo çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da kablo çalan zanlı tutuklandı

28.04.2022 23:39
Konya'da kablo çalan zanlı tutuklandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuş ve Değirmenaltı mahallelerinde enerji ve iletim hattı kablosu hırsızlığının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında belediye işçisi olduğu öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.T'nin (47) ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 70 kilogram yanmış bakır tel, elektrik, trafo malzemeleri, demir kesme makası ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden A.T. ile gözaltına alınan M.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ş. serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Çavuş, Hüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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