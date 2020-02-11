Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kaçak akaryakıt ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kaçak akaryakıt ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın aracında kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonrasında şahsın kimliği tespit edilerek aracında ve iş yerinde arama yapıldı. Şahsa ait aracın dorsesinde bulunan plastik tanklar içerisindeki madde üzerinde yapılan ölçümlerde, içerisinde akaryakıt karışımı olduğu tespit edilmesi üzerine 17 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu.


Öte yandan, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 180,6 gram uyuşturucu madde, 722 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu kapsamda uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 kişiye, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 kişiye işlem yapıldığı bildirildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:08 Kaynak: İHA
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