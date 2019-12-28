Konya'da kaçak avlanan 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da kaçak avlanan 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza verildi - Son Dakika

Konya'da kaçak avlanan 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza verildi

6 saat önce

Konya'da kaçak avcılık yaptığı iddiasıyla 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza kesildi.

Konya'da kaçak avlanan 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza verildi, System.String[]

Konya'da kaçak avcılık yaptığı iddiasıyla 4 kişiye 9 bin 502 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir ilçesi Küpe Dağı'nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, bölgenin en yüksek sıra dağları arasındaki yerde, 11 kilometre araç ve ayak izi takibinin ardından, naylon korumalı barakada ellerinde kılıfsız av tüfeği bulunan 4 kişilik kaçak avcı grubunu tespit etti.

Bu kişilere izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle, 9 bin 502 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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