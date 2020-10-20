Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı

20.10.2020 22:32
Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

KONYA'da polis ekiplerince kaçak deterjan üretilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da polis ekiplerince kaçak deterjan üretilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Polis ekiplerince belirlenen adresteki iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi, 'Zehirli madde imal etme ve ticaretini yapma' suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8,5 kilo toz, 2 kilo sıvı deterjan, 2 kilo deterjan yapımında kullanılan tuz, 223 kilo sıvı deterjan yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.


Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı
Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı
Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı
Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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