Son Dakika Haberleri: Konya'da Kaçak Kazıya Suçüstü: 4 Gözaltı

Konya'da Kaçak Kazıya Suçüstü: 4 Gözaltı

10 dakika önce

Konya'nın Derbent ilçesinde, jandarma tarafından arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Konya'da Kaçak Kazıya Suçüstü: 4 Gözaltı, System.String[]
Konya'nın Derbent ilçesinde, jandarma tarafından arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekke Mahallesi Bozdere mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Derbent İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladığı M.M. (39), M.S. (42), A.P. (52) ve İ.Ç.'yi (81) gözaltına aldı. Jandarma, kazı yapılan alanda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 1 çekiç, 1 murç, 1 balyoz, 2 kazma, 2 kürek ele geçirdi.

İzinsiz kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

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