Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama - Son Dakika
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Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama

08.03.2022 22:19

Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia evde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia evde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, Suriye uyrukluların kaldığı evde patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamadan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AFAD Konya İl Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, evde yaptıkları incelemede, patlamaya neden olan kimyasal maddenin, düşük derişimli peroksit olduğunu belirledi.

Olayın ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama
Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama
Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama

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Kimyasal, Tatlıcak, Patlama, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kaçak kimyasal madde depolandığı iddia edilen evde patlama - Son Dakika


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