Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

14.04.2022 12:38
Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

Konya polisinin kaçak tütün satışına yönelik faaliyet gösteren bir depo ve iş yerine yaptığı operasyonda çok sayıda makaron, kaçak tütün ve sahte etiket ele geçirildi.

Konya polisinin kaçak tütün satışına yönelik faaliyet gösteren bir depo ve iş yerine yaptığı operasyonda çok sayıda makaron, kaçak tütün ve sahte etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekiplerince, kaçak tütün ve sigara üretimi ve satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 işyeri ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramada 1 milyon 539 adet bandrolsüz makaron, 585 kilogram bandrolsüz tütün, 158 bin 200 adet doldurulmuş sigara, 3 bin 398 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ve 2 bin 652 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirilerek el konuldu. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

YORUMLAR
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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