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Yapılan aramada, 275 tabanca, 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 16 bin 694 uyuşturucu hap, 653 tabanca şarjörü, 1195 tabanca namlusu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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