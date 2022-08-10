Polis ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik 5 Ağustos'ta, düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, iş yerlerinde yapılan aramalarda 275 ruhsatsız tabanca, 16 bin 694 uyuşturucu hap 4 ruhsatsız av tüfeği, 653 tabanca şarjörü, 1195 tabanca namlusu ve silah parçaları ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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