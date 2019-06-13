Konya'da kaçak silah operasyonu
3 saat önce
Konya'da jandarma ekiplerince, bir iş yerinde 64 adet kaçak üretilmiş av tüfeği ele geçirildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:48 Kaynak: AA
'da jandarma ekiplerince, bir iş yerinde 64 adet kaçak üretilmiş av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Beyşehir
ilçesi Üzümlü
Mahallesi'nde bulunan Adem Ç'ye ait iş yerinde kaçak silah üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerine baskın yapan ekipler, 59 adet yarı otomatik av tüfeği, 4 adet tek kırma av tüfeği ve bir adet pompalı av tüfeği ile bir adet kurusıkı tabanca buldu.
Adem Ç, gözaltına alındı.
"Drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi
Derenin yatağı değiştirilince balıkları kurtarmak köylüye düştü
İnsanlık dışı! 3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp karpuz çaldı, kamera kayıttaydı
Güvercin almak ev almaktan bile daha zor! İşte duyanları şaşkına çeviren şartlar