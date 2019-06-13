Son Dakika Haberleri: Konya'da kaçak silah operasyonu
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Konya'da kaçak silah operasyonu

3 saat önce

Konya'da jandarma ekiplerince, bir iş yerinde 64 adet kaçak üretilmiş av tüfeği ele geçirildi.

Konya'da kaçak silah operasyonu, System.String[]
Konya'da jandarma ekiplerince, bir iş yerinde 64 adet kaçak üretilmiş av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde bulunan Adem Ç'ye ait iş yerinde kaçak silah üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerine baskın yapan ekipler, 59 adet yarı otomatik av tüfeği, 4 adet tek kırma av tüfeği ve bir adet pompalı av tüfeği ile bir adet kurusıkı tabanca buldu.
Adem Ç, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Jandarma, Konya, Güncel
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