Konya'daki silah operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki silah operasyonunda 1 tutuklama

28.06.2022 16:59

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaçak tabanca imalathanesi olarak kullanılan 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve silah malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaçak tabanca imalathanesi olarak kullanılan 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve silah malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde aldığı bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, Beyşehir'in Yenidoğan Mahallesinde iki farklı ikamette ve merkez Bahçelievler Mahallesindeki bir ikamete baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, üzerinde farklı markaların yazılı olduğu tabancalar, şarjörler, çeşitli silah parçaları, tabanca imalatında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet S. H.S. ve A.D. isimli şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.S. çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, mahkemeye sevk edilen A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mehmet S. ise tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı Siirt'teki yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama Siirt'teki yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki silah operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:13 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 23:24:36. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'daki silah operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement