Konya'daki silah operasyonunda 1 tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaçak tabanca imalathanesi olarak kullanılan 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve silah malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde aldığı bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, Beyşehir'in Yenidoğan Mahallesinde iki farklı ikamette ve merkez Bahçelievler Mahallesindeki bir ikamete baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, üzerinde farklı markaların yazılı olduğu tabancalar, şarjörler, çeşitli silah parçaları, tabanca imalatında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet S. H.S. ve A.D. isimli şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.S. çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, mahkemeye sevk edilen A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mehmet S. ise tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderildi. - KONYA