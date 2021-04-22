KAÇAK ÜRETİLEN 34 TON DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

KONYA'da polisin iş yerine düzenlediği operasyonda piyasada bilinen markaların ambalajlarına paketlenmiş kaçak olarak üretilen 34 ton toz, 125 kilo sıvı deterjan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Yeni Meram Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada iş yerinde piyasada bilinen markaların ambalajlarına paketlenmiş kaçak olarak üretilen 34 ton toz, 125 kiloda sıvı deterjan ele geçirildi. İmha edilmek üzere deterjanlara el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.