Konya'da 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hepsi kaçak olmak üzere 20 bin boş makaron, 2 bin 87 paket sigara, 143,75 kilo nargile tütünü, 47 kilo kıyılmış tütün, 515 cinsel içerikli ürün ve sprey ele geçirildi; 2 kişi ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Musalla Bağları Mahallesi'ndeki 2 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; hepsi kaçak olmak üzere 20 bin boş makaron, 2 bin 87 paket sigara, 143,75 kilo nargile tütünü, 47 kilogram kıyılmış tütün, 515 cinsel içerikli ürün ile naylon poşet paketleme makinesi ve naylon poşet ağzı kapatma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.