Son Dakika Haberleri: Konya'da kaçan boğa güçlükle yakalanabildi
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da kaçan boğa güçlükle yakalanabildi

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kesim yapılacağı sırada ipini kopararak kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşların ardından güçlükle yakalanabildi.

Konya'da kaçan boğa güçlükle yakalanabildi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kesim yapılacağı sırada ipini kopararak kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşların ardından güçlükle yakalanabildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'de kesim esnasında kurbanlık bir büyükbaş hayvanın kaçtığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Adrese belediyenin kurban yakalama timi de yönlendirildi. Yeni Mahalle'de sahipleri ile arasında uzun süre kovalamaca yaşanan kurbanlık boğanın, Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalını da köprü üzerinden aşarak Müftü Mahallesi'ne geldiği haberi üzerine görevliler belirtilen adrese geldi. Mahalle ortasında boş bir arsaya girerek beklemeye başlayan boğaya belediye görevlisi tarafından araçla yaklaşılarak iğne vuruldu. İğne sonrasında yeniden hareketlenerek sokak arasına doğru kaçmaya başlayan boğa ile görevliler ve sahipleri arasında yaşanan kovalamaca devam etti. Sokak aralarında kaçan boğaya görevliler tarafından iki kez daha iğne vurulunca kurbanlık bir süre sonra girdiği bir evin bahçesinde ilacın tesir etmesiyle ağaçların arasında yere yığıldı. Ancak, sahiplerinin yaklaşmasıyla tekrar ayağa kalkarak hareketlenen boğa, yeniden sokak aralarında koşmaya başladı. Araçların arasından geçerek tekrar yere yatan ancak yeniden ayağa kalkarak koşmaya başlayan boğayı, sahipleri de peşinden koşarak bir süre sonra aynı sokak üzerinde zor da olsa ellerindeki sopalarla yakalamayı başardı. Yol kenarındaki bir duvar üzerindeki demire bağlanan boğa, iğnenin tesiriyle yere yatınca sahipleri de rahat bir nefes aldı.

Boğanın başka bir araca yüklenmek suretiyle kesileceği adrese götürüldüğü öğrenildi. - KONYA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz
Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:46:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da kaçan boğa güçlükle yakalanabildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]