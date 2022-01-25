Konya'da kaçırdıkları genci işkenceyle felç eden 2 sanık için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Konya'da bir gencin, ayrıldığı nişanlısının kuzeni ve arkadaşı tarafından kaçırıldığı, darbedilerek uçurumdan atıldığı ve işkenceye uğradığı iddiasına ilişkin 2 sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin tespitlere, tanık ve sanık beyanlarına yer verildi.

İddianamede, olaydan sonra yüksekten düşme ve uğradığı saldırı nedeniyle felç kalan Nurullah O'nun, S.U. ile nişanlı olduğu, kendisinden ayrılmak isteyen S.U'yu, özel görüntüleriyle tehdit ettiği belirtildi.

Olay günü Nurullah O'nun, S.U'nun kuzeni olan sanık Hüseyin U'yu arayarak barışmak istediğinin anlatıldığı iddianamede, Hüseyin U. ile diğer sanık İlyas T.'nin, Nurullah O'yu zorla araca bindirip götürdükleri yerde darbettikleri, 25-30 metre derinliği olan yükseklikten aşağı ittikleri, düşme sonucu Nurullah O'nun belini hissetmediğinin belirlendiği bildirildi.

"Ölsün diye terk edildiği ıssız alandan, toprağa sakladığı telefonu sayesinde kurtulmuş"

Darbın aşağıda da devam ettiği aktarılan iddianamede, sanıkların Nurullah O'nun cebinde buldukları 20 bin lirayı aldıkları, "Bunu burada kimse bulamaz, ölür' diyerek olay yerinden ayrıldıkları, Nurullah O'nun, toprağa sakladığı telefonu bularak yakınlarından yardım istediği ve bu şekilde kurtulduğu aktarıldı.

Müşteki Nurullah O'nun olayda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını, vücutta oluşan kırığın hayati fonksiyonlarını 6/6 derece etkilediğine işaret edilen iddianamede, olayda "öldürme kastı" bulunduğunun tespiti de yer aldı.

Sanıklar Hüseyin U. ve İlyas T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddia makamı, sanıkların "nitelikli cinsel saldırı" (18 yıldan az olmamak üzere), "Birden fazla kişi ile gece vakti silahla nitelikli yağma" (10 yıldan 15 yıla kadar), "Cinsel amaçla, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" (6 yıldan 21 yıla kadar), "özel hayatın gizliliğini ihlal" (2 yıldan 6 yıla kadar) suçlarından da cezalandırılmalarını, sanık Hüseyin U'nun alacağı cezaya haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde polis ekipleri, bir kişinin gece saatlerinde kaçırılarak darbedildiği ve uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine harekete geçmiş, Ardıçlı mevkisi yakınlarında Nurullah O. (29) ağır yaralı ve baygın halde bulunmuştu.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah O. yoğun bakımda tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin U. (28) ile İlyas T. (28) gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.