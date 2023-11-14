3 çocuğunun annesini tabancayla vurarak öldürdü, kayınvalidesini de yaraladı

Konya'da Durmuş Ali E., ayrı yaşadığı 3 çocuk annesi eşi Zekiye E.'yi tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Ayşe Ç.'yi de yaraladı. Jandarma saldırı sonrası olay yerinden kaçan Durmuş Ali E.'yi yakalamak için çalışma başlatırken Zekiye E.'nin boşanma davası açmak için hazırlık yaptığı belirtildi.

KONUŞMAK İÇİN GELDİĞİ KARISINI VURDU

Olay, saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde meydana geldi. En küçüğü 8 aylık, en büyüğü de 18 yaşında olan 3 çocuk annesi zekiye E., bir süre önce eşi Durmuş Ali E. ile anlaşmazlık yaşayınca evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. Durmuş Ali E. bugün konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Durmuş Ali E.., tabancayla eşi Zekiye E. ve kayınvalidesi Ayşe Ç.'ye ateş etti. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş Ali E. ise kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekiye E., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BOŞANMA DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Öldürülen Zekiye E.'nin boşanma davasını açmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Jandarma kaçan Durmuş Ali E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.