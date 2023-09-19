Tartıştığı kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü
Son Güncelleme: 19.09.2023 16:38

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi Besihaneler civarında bir evde meydana geldi. Aralarında sık sık tartışma yaşandığı belirtilen S.K. ile kocası Ahmet Kalkan (40) arasında yine tartışma çıktı.

POLİSİ ARAYIP "KOCAMI BIÇAKLADIM" DEDİ

Gece saatlerinde eline bıçağı alan 3 çocuk annesi S.K., çocukları yan odada uyuduğu sırada eşi Ahmet Kalkan'ı uyurken boğazından bıçakladı. S.K. daha sonra polisi arayarak kocasını bıçakladığını söyleyerek eve polis çağırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Kalkan'ın cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı S.K. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

3 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

Ahmet Kalkan, Karapınar, Konya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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