Konya'da Kadını Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Konya'da Kadını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Konya\'da Kadını Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Son Güncelleme: 16.09.2023 09:32

Konya'nın Karatay ilçesinde, cezaevinden izinli olarak evine gelen N.G, birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı bıçakla öldürdü. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 14 Eylül'de, cezaevinden izinli çıkarak Damla Dakım'ı (25) bıçakla öldüren N.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olduğu ve pazartesi günü izinli olarak evine geldiği anlaşılan N.G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı bıçakla yaralamış, kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Tatlıcak, Eylül, Konya, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kadını Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Kadını Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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