Konya'da kadının boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Konya'da kadının boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

18.01.2021 17:01
Konya'da kadının boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Konya'da kadının boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Konya'da kadının boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Kılıç, müşteki Hüseyin Ü. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kılıç, hakkındaki suçlamaları reddetti, olay günü müşteki tarafından önünün kesildiğini öne sürdü.

Müşteki Hüseyin Ü. ile aralarında tartışma çıktığını savunan Kılıç, "Bana küfredip yumrukla vurmaya çalışınca üzerimdeki bıçakla bacaklarına doğru vurdum." ifadesini kullandı.

Öldürme amacı taşımadığını iddia eden Kılıç, "Müştekinin eşi H.G'yi tanırım. Kendisiyle bir markette çalıştığı için tanışmıştık. Daha sonra arkadaşlığımız ilerledi. Kendisiyle evlenmeyi düşünüyorduk." diye konuştu.

Müşteki Hüseyin Ü. ise olay gecesi evinin önüne gelen sanığın küfrederek saldırdığını, kendisini yere düşürüp karnından 3 kez bıçakladığını söyledi.

Eski eşiyle sanık arasında bir şey olup olmadığını bilmediğini belirten Hüseyin Ü, "Olay sonrası boşandık ama çocuklarımızın eğitimi için birlikte yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Tanık olarak dinlenen Hüseyin Ü'nün eski eşi H.G. de suç tarihinde eşiyle boşanma kararı aldıklarını, bu kararı uygulamak için de çocukların eğitimiyle ilgili bazı aşamaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Sanık Kılıç'ı tanıdığını ve kendisiyle arkadaşlık yaşadığını belirten H.G, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay tarihinde başka hususlardan dolayı kendisiyle arkadaşlığıma son vermiştim ve telefonlarını da engellemiştim. Olay günü eşimle tartıştık. Ortam çok gergindi ve birbirimize kötü sözler söyledik. Ardından karakola giderek birbirimiz hakkında şikayetçi olmak istedik. Karakola gidince çocuklarımızın sınavlarını düşünerek vazgeçtik."

Karakoldan çıkıp eve doğru yürüdüklerini dile getiren H.G, "Arkasından yürüyordum. Evimize yaklaşırken Hüseyin köşeyi dönünce sanığın aracını gördüm. Sonra araç gözden kayboldu. Eve yakın olduğumuz için Hüseyin'in eve girdiğini düşündüm ve arkadaşımın evine girdim. 15-20 dakika sonra annem arayıp Hüseyin'in bıçaklandığını söyledi. Olaydan bu şekilde haberdar oldum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde 10 Haziran 2020 gece saatlerinde Muhammet Kılıç ile Hüseyin Ü. arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönen olayda Hüseyin Ü. bıçaklanmıştı.

Gözaltına alınan Kılıç, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Muhammet Kılıç, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kadının boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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