Son Dakika Haberleri: Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

1 saat önce

KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı.

Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı, System.String[]
KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden gelenler de katıldı.
Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda kentliler teravih namazı kıldı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden, Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler oldu. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:59 Kaynak: DHA
Selim Sultan, Konya, Kadir Gecesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:12:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]