Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
1 saat önce
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtıKONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
'da Kadir Gecesi
'nde on binler ellerini semaya açtı
KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan
Camii önündeki Mevlana
Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden gelenler de katıldı.
Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda kentliler teravih namazı kıldı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden, Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler oldu. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti.
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