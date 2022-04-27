Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

27.04.2022 23:12
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı.

KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Meydandaki namaza kadın ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda vatandaşlar teravih namazı kıldı. Meydana gelenler namaz kılmak için yer bulmakta güçlük çekerken, çevre il ve ilçelerden Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler de oldu. Namaza kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti.


Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı
YORUMLAR
500
Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor KOMEK'ten Kadir Gecesi'ne özel program KOMEK'ten Kadir Gecesi'ne özel program

Teravih Namazı, Kadir Gecesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı - Son Dakika


Son Dakika
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
22:29 Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı 90-74 mağlup ederek şampiyon oldu
22:13 Karısı hamile kalamayınca ilişkiye girdiği baldızını hamile bıraktı! Büyük tepki var
22:04 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, oynamak istediği takımı açıkladı
21:51 İş insanlarına müjde verdi, Bakan Nebati beklediği karşılığı alamayınca şaşırdı: Akşam uyuşukluğu herhalde, daha ne istiyorsunuz?
21:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi davası için ilk açıklama geldi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu
21:44 Ünlü DJ, eşofmanı uygun bulunmadığı için uçağa yarı çıplak gitti
21:34 Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğullarıile depremzede arasındaki duşakabin tartışması tepkiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 23:17:28. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement