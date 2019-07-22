Son Dakika Haberleri: Konya'da kafe uygulamasında 10 tane silah ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da kafe uygulamasında 10 tane silah ele geçirildi

15 dakika önce

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde polis ekipleri tarafından kafelere düzenlenen uygulamada 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kama ve bu silahlara ait fişek ve mermi ele geçirildi.

Konya'da kafe uygulamasında 10 tane silah ele geçirildi, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde polis ekipleri tarafından kafelere düzenlenen uygulamada 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kama ve bu silahlara ait fişek ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki kafelerde güvenlik uygulaması yaptı. Yapılan kontrollerde kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kimlik sorgulaması ve üst aramaları yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda da 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet şarjör, 587 adet mermi, 3 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 169 adet dolu av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 3 adet kama ele geçirildi. - KONYA
Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vefasız torun gazinoya gitmek için dedesinin kefen parasını gasbetti Eşini öldüren kocanın yalanını 'otobüs kartı' ortaya çıkardı Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! 6 yıl önce belinde unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:02:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da kafe uygulamasında 10 tane silah ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]