Konya'da kafe uygulamasında 10 tane silah ele geçirildi
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde polis ekipleri tarafından kafelere düzenlenen uygulamada 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kama ve bu silahlara ait fişek ve mermi ele geçirildi.
Konya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
'nın merkez Selçuklu
ilçesinde polis ekipleri tarafından kafelere düzenlenen uygulamada 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kama ve bu silahlara ait fişek ve mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki kafelerde güvenlik uygulaması yaptı. Yapılan kontrollerde kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kimlik sorgulaması ve üst aramaları yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda da 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet şarjör, 587 adet mermi, 3 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 169 adet dolu av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 3 adet kama ele geçirildi. - KONYA
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