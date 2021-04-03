Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı - Son Dakika

Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı

03.04.2021 15:21

Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kafe ve bodrumuna yapılış özel gizli bölmede hem eğlenen hem de oyun oynayan 39 kişi polise yakalandı.

Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı

KONYA - Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kafe ve bodrumuna yapılış özel gizli bölmede hem eğlenen hem de oyun oynayan 39 kişi polise yakalandı. Kafede yakalanan 39 kişiye kısıtlamaya uymamaktan 122 bin 850 TL, maske takmamaktan ise 35 bin 100 TL olmak üzere toplam 157 bin 950 TL para cezası kesildi.

Olay, merkez Meram İlçesi Havzan Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kafede sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan polis hemen harekete geçerek bahse konu kafeyi takibe aldı. Bölgeyi abluka altına alan sivil polis ekipleri bir süre kafeyi takip etti. Kafeye müşterilerin girip çıktığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Kafede dışında bulunan çalışanlar polisi fark edince kapıyı kilitledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek alınan arama kararına istinaden kapının açılması için çilingir çağırıldı. Çilingir marifetiyle kapı açılacağı esnada içeridekiler kapıyı açtı. İçeri giren polis ekipleri üst katta 9, kafenin bodrum katına yapılmış özel gizli bölmede 30 olmak üzere toplam 39 şahsı yakaladı. Polis ekipleri müşterilere zorluk çıkarmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, kafenin üst bölümüne çıkarılan 39 kişiye kısıtlamaya uymamak ve maske takmamaktan toplam 157 bin 950 TL para cezası kesildi. Kafenin işletmecisi oldukları öğrenilen 4 kişi ise nöbetçi savcının talimatı ile işlem yapılmak üzere alınarak polis merkezine götürüldü.

(İHA-YC-FM-

Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı

Türk Lirası, oyunlar, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Kayıp olarak aranan otizmi çocuğun ırmak kenarında cansız bedeni bulundu Kayıp olarak aranan otizmi çocuğun ırmak kenarında cansız bedeni bulundu Markette gizlice pusu kurdu! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı Markette gizlice pusu kurdu! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Hamileyken aşerince internetten öğrendiği 'közde börek' tarifiyle iş yeri kurdu Hamileyken aşerince internetten öğrendiği 'közde börek' tarifiyle iş yeri kurdu Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Bu işi meslek haline getirmiş! 80. kez intihara kalkışan adam, belediye başkanından 2 bin lira aldı Bu işi meslek haline getirmiş! 80. kez intihara kalkışan adam, belediye başkanından 2 bin lira aldı
Bahar Candan'ın şoförü Etiler'de kaza geçirdi Bahar Candan'ın şoförü Etiler'de kaza geçirdi         
16:36
Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı         
16:12
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu         
15:20
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu         
11:47
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü         
11:33
KDK'den, işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik tavsiyesi KDK'den, işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik tavsiyesi         
11:31
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 16:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei