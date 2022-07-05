Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi

05.07.2022 11:08
Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, doğal ortamından koparılan şahini kafeste besleyen kişiye, 21 bin 935 lira ceza uygulandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, doğal ortamından koparılan şahini kafeste besleyen kişiye, 21 bin 935 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Beyhekim Caddesi'ndeki bir iş yerinde, kafeste şahin beslendiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle iş yerinde yaptığı aramada, kafese kapatılmış şahin buldu.

Şahin, doğal ortamına bırakılmak üzere görevlilere teslim edilirken, iş yeri sahibi M.Ş'ye 21 bin 935 lira ceza kesildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi - Son Dakika
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