Son dakika haberi: Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eymen ile babası Bünyamin Özkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeleri yakınları tarafından morgdan alınarak Haciveyis Camisi avlusuna getirilen baba ve oğlu için cemaatten "helallik" alındı.

Kılınan namazın ardından baba Bünyamin ve oğlu Ahmet Eymen'in cenazesi, Üçler Mezarlığında defnedildi.

Kazadan yaralı kurtulan ve tekerlekli sandalyeyle cami avlusuna getirilen anne Sibel Özkan'ı yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün meydana gelen trafik kazasında kardeşi Bünyamin ve yeğeni Ahmet Eymen Özkan'ı kaybettiklerini hatırlattı.

Özkan, "Aileler, anahtarı verip gençleri sokağa salıyor. Sokakta, suçsuz, günahsız, kaldırımda yürüyen kardeşime vuruyorlar. Yeğenimle ikisini maalesef kaybettik. Yasalarımız bu insanlara karşı daha güçlü olur inşallah. Gerekli cezaları alırlar diye umut ediyoruz. Pazar günü olunca yürümek için çıkmışlar, markete gitmişler. Kaldırımda yürürken arkadan gelen araba vurmuş." diye konuştu.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde dün, Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarpmış, kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.