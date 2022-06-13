Alpaslan ve Yeni mahallede oturulmaya hazır apartmanların kalorifer peteklerini ve musluk bataryalarını çaldıkları iddia edilen 17 yaşındaki A.B. ve Y.U, malzemeleri hafif ticari araca yüklemeye çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kalorifer peteği ve musluk bataryası hırsızlığıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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