Konya'nın Kulu ilçesinde kalorifer petekleri ve musluk bataryaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alpaslan ve Yeni mahallede oturulmaya hazır apartmanların kalorifer peteklerini ve musluk bataryalarını çaldıkları iddia edilen 17 yaşındaki A.B. ve Y.U, malzemeleri hafif ticari araca yüklemeye çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.U. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da kalorifer peteği ve musluk bataryası hırsızlığıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika