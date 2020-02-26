Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı - Son Dakika

Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta hava ambulansıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta hava ambulansıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaşayan Fevzi Yıldırım (49) evde bulunduğu sırada bir anda rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Fevzi Yıldırım evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Fevzi Yıldırım için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı istendi. İlk müdahalesi yapılan Yıldırım, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Fevzi Yıldırım, Kalp Krizi, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
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