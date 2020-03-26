Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı - Son Dakika

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Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen İzzet Erikli'NİN, yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kalp krizi geçiren hasta, ilçede bulunan 60 Evler Stadyumuna inen hava ambulansına taşınarak, Konya'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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