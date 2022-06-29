Son dakika: Konya'da kalpazan operasyonu - Son Dakika
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Son dakika: Konya'da kalpazan operasyonu

29.06.2022 10:43

Son dakika 3. sayfa haberi... - Konya'da kalpazan operasyonu Konya'da Kurban Bayramı öncesi polisin kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 2 bin 400 liralık sahte para ele geçirildi.

- Konya'da kalpazan operasyonu

KONYA - Konya'da Kurban Bayramı öncesi polisin kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 2 bin 400 liralık sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi çarşı-pazardaki yaşanan yoğunluğu fırsat bilerek piyasaya sahte para sürmeye çalışan kalpazanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmalarda tespit edilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada bayram öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 24 adet 100 liralık sahte banknot olmak üzere toplam 2 bin 400 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "TCK'nın 197. Maddesi olan Parada Sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Konya'da kalpazan operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Konya'da kalpazan operasyonu - Son Dakika
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