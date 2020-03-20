Konya'da kamu araçları için

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, başta zırhlı araçlar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait görev ve servis araçlarında emniyet kemeri konusunda ihmal yapılmaması talimatı verdi.

Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, emniyet kemeri takmayan kamu personeli hakkında idari yaptırım kararı ve disiplin işlemi uygulanacağını bildirdi.

Ülke genelinde son yıllarda alınan tedbirler ve yapılan denetimler sonucunda trafik kazalarının önlenmesinde ve meydana gelen ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında önemli oranda düşüş gözlemlendiğine dikkati çeken Toprak, "Bu kapsamda yaşanan olumlu tabloyu daha ileri bir noktaya taşımak ve vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesi amacıyla özellikle ilimizde bulunan kamuya ait araçlarda emniyet kemerinin kullanımının arttırılması ve yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1­a ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 150. maddesine göre belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat (emniyet kemeri vb.) kullanmaları yasal olarak zorunlu hale getirilmiş olup, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara aynı kanun gereğince cezai işlem uygulanacağı hüküm altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Toprak, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimizde başta zırhlı araçlar olmak üzere kamu görev ve servis araçlarında kamu personeli tarafından emniyet kemeri takma zorunluluğuna istisnasız uyulmasını, uymayan kamu personeli hakkında Karayolları Trafik Kanununun 78/1­a maddesi uyarınca idari yaptırım kararı uygulanmasını, kamu görev ve servis araçlarında emniyet kemeri kullanmadığı için idari yaptırım kararı uygulandığı tespit edilen kamu personeli hakkında gerekli disiplin işleminin yapılması ile konunun kurum amirleri tarafından tüm kamu personeline duyurulması önem arz etmektedir."