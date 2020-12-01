Son Dakika | Karabük'te kamu çalışanlarının mesai saati yeniden düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika | Karabük'te kamu çalışanlarının mesai saati yeniden düzenlendi

01.12.2020 17:23
Son Dakika | Karabük'te kamu çalışanlarının mesai saati yeniden düzenlendi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Karabük'te kamu çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.

Karabük'te kamu çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, ildeki Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yarından itibaren uygulanmak üzere mesai saatlerinin 10.00-­12.30, 13.00-­16.00 olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatleri farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır." ifadelerine yer verildi.

Konya, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Karabük'te kamu çalışanlarının mesai saati yeniden düzenlendi - Son Dakika


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