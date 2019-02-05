Son Dakika Haberleri: Konya'da Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü

Konya'da Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü

42 dakika önce

Konya'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Konya'da Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
Konya'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Mustafa B. (38) idaresindeki 33 AAU 568 plakalı kamyon, Yarma Mahallesi'ne girişinde Cafer Karadağ (30) yönetimindeki 42 BUA 45 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Karadağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Mustafa B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Karadağ, Konya, Güncel
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