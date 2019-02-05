Konya'da Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü
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Konya'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Konya'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Mustafa B. (38) idaresindeki 33 AAU 568 plakalı kamyon, Yarma Mahallesi'ne girişinde Cafer Karadağ (30) yönetimindeki 42 BUA 45 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Karadağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü Mustafa B. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:52 Kaynak: AA
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