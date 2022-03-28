Konya'nın Seydişehir ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.
Emrah Elmas (41) idaresindeki 07JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, Seydişehir- Antalya kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.
Sürücü Elmas kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Hakkı Pardı (14) yaralandı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pardı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı - Son Dakika