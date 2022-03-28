Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

28.03.2022 09:51
Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Emrah Elmas (41) idaresindeki 07JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, Seydişehir- Antalya kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Sürücü Elmas kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Hakkı Pardı (14) yaralandı.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pardı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı
Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

YORUMLAR
500
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement