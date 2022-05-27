Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı

27.05.2022 20:11

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyon sürücüsü arasında yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada şoförlerden biri yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyon sürücüsü arasında yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada şoförlerden biri yaralandı.

Karapınar'dan Konya istikametine giden iki kamyonun sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeni ile tartışma çıktı.

Mersin'den Konya'ya buğday götürdüğü öğrenilen kamyon şoförü Kadir B. (58), sürücüsü tespit edilemeyen diğer şoför tarafından sopa ile darbedildi.

Yoldan geçen diğer sürücüler olayı fark edince kavgayı ayırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför Kadir B, olay yerindeki müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda aracıyla seyir halindeyken kavgayı görüp şoförleri ayırmaya çalışanlardan Hikmet Şen, "Kamyon şoförü, bu arkadaşımıza sopa ile saldırarak dövmüş. 'Sen geçeceksin, ben geçeceğim' kavgası. Üzücü bir olay. Bu görüntülerin son bulmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı
Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı
Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı
Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı
Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı
Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı
Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Kamyona arkadan çarpan ticari araç hurdaya döndü, kazada bir kişi yaralandı Kamyona arkadan çarpan ticari araç hurdaya döndü, kazada bir kişi yaralandı Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 23:41:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyon şoförleri arasındaki kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement