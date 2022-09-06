KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL, KASANIN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL, KASANIN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 3 YARALI

06.09.2022 11:46

KONYA'da, kamyona arkadan çarpıp, kasasının altına giren otomobilde sürücü Mehmet Bulut (62) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

KONYA'da, kamyona arkadan çarpıp, kasasının altına giren otomobilde sürücü Mehmet Bulut (62) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Konya- Ankara yolunun 170'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Bulut'un kullandığı 34 CEE 602 plakalı otomobil, Rasim Babadağ yönetimindeki 41 AGF 059 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobilde sürücü ve 3 kişi sıkıştı. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri geldi. Sürücü Mehmet Bulut, kaza yerinde yaşamını yitirirken, Mahsun Bati (28), Mehmet Baştuğ ve Rıfat Baştuğ yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları, itfaiye ekipleri çıkardı. Mehmet ve Rıfat Baştuğ, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumu ağır olan Mahsun Bati da Kulu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Konya-Ankara yolunda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyon sürücüsü Rasim Babadağ, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mehmet Bulut, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL, KASANIN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL, KASANIN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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