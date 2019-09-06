Son Dakika Haberleri: Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.

Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya- Ankara karayolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında, Gökhan Sevmiş (27) idaresindeki 42 ADG 660 plakalı plastik malzeme yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kamyonette yolcu olarak bulunan sürücünün yeğeni 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Konya-Ankara Karayolu, kamyonet ve kamyonetten saçılan plastik malzemelerin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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